تأهّل 6 مشاريع لمرحلة المنافسات النهائية ضمن مبادرة «حلول شبابية»

أعلن مركز الشباب العربي تأهل ستة مشاريع شبابية إلى المرحلة النهائية من الجولة السابعة لمبادرة «حلول شبابية»، وذلك عقب التصفيات التي نظمت أول من أمس بمشاركة لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، من ضمنهم ممثلون عن مؤسسة Elevate Ventures.

وعبدالله الكعبي عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، وكريم عياد مؤسس شركة Teammates.ai، وأحمد الخالدي مدير مبادرة حلول شبابية.

وشهدت التصفيات منافسة قوية بين 26 مشاركاً ومشاركة من الشباب الإماراتي والعربي المقيم في دولة الإمارات، وتم اختيار المشاريع المتأهلة بناءً على تقييم شامل وضعته لجنة التحكيم، اشتمل على معايير عدة من بينها: أثر المشروع وقابليته للتوسع، مهارات الفريق من النواحي التقنية والمهارات الناعمة، الخطط المستقبلية للمشروع، جودة العرض التقديمي، نضج الفكرة، ومدى ابتكارها وارتباطها بموضوع هذه النسخة الذي جاء بعنوان «صنع في العالم العربي».

وتنوعت المشاريع الستة المتأهلة ما بين حلول تقنية، صناعية، وبيئية مبتكرة، تعكس وعي الشباب العربي بالتحديات المعاصرة وقدرته على تحويلها إلى فرص فعلية.

وقد شملت قائمة المتأهلين:

• أنس علي عن مشروعه «إيصال»، الذي يقدم حلاً مبتكراً للإيصالات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي المتكامل مع أنظمة الدفع.

• عبدالله أبو عبيد عن مشروع VIAI Technologies، الذي يطور نظارات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الرياضيين عبر تحليلات لحظية.

• محمد أبو التين عن مشروع «Visibility Hero»، الذي يوفر حلولاً رقمية ذكية تعزز تفاعل المؤسسات وكفاءتها التشغيلية.

• فاطمة الموسوي عن مشروعها «Chai by Ygnd El Ras»، الذي يبتكر في إعادة تدوير نفايات الشاي لاستخدامها في تنقية المياه من المعادن الثقيلة.

• عبدالله السلماني عن مشروع «سات كت»، التابع لشركته الناشئة «سبيس بوينت»، والذي يقدم حزمة تعليمية تفاعلية لتمكين الطلاب من تعلم تطوير الأقمار الاصطناعية.

• مازن سيروان عن مشروع «ساهم»، الذي يعالج مشكلة النفايات الإلكترونية عبر منصة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تحفز الأفراد على إعادة التدوير مقابل مكافآت رقمية.

ومن المقرر إقامة الحفل الختامي للمبادرة يوم الإثنين الموافق 14 يوليو 2025 في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، حيث سيتم استعراض المشاريع النهائية أمام لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين سيحظون بدعم خاص لتطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق تأثيرها.

وأكد أحمد الخالدي، مدير مبادرة «حلول شبابية»، أن المشاركين قدموا أداءً يعكس وعياً عالياً بقضايا وتحديات مجتمعاتهم، قائلاً: «ما لمسناه من التزام وطموح من الفرق المشاركة يبرهن على عمق التحول في تفكير الشباب تجاه ريادة الأعمال، إذ لم يكتفِ المتأهلون بتقديم أفكار، بل عرضوا نماذج واقعية قابلة للتنفيذ».

من جانبها، قالت موزة الهنائي، مديرة الأبحاث والاستراتيجية في مركز الشباب العربي، خلال حديثها مع إذاعة الأولى، إن جولة هذا العام أبرزت مستوى متقدماً في التفكير التحليلي والقدرة على تحويل التحديات الصناعية إلى فرص ابتكارية، مشيرة إلى أن تنوع القطاعات التي تناولتها المشاريع يعكس وعياً متزايداً بأهمية ريادة الأعمال كأداة تنموية محورية.