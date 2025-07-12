«الشارقة للثروة السمكية» وجمعيات صيادي الأسماك تعززان تعاونهما المشترك

عقدت هيئة الشارقة للثروة السمكية، أول من أمس، اجتماعها التنسيقي الثاني مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في إمارة الشارقة في سوق الجبيل بمدينة الشارقة، بحضور علي أحمد أبو غازيين، رئيس الهيئة، وسالم محمد المحرزي، مدير الهيئة، إلى جانب رؤساء ونواب مجالس إدارات الجمعيات الخمس، وعدد من الأعضاء.

وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير قطاع الصيد البحري، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات التعاونية. وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات والاطلاع على المقترحات المقدمة من رؤسائها، بالإضافة إلى استعراض آليات الدعم الحالية التي توفرها الهيئة، وسبل تطويرها، بما يلبي احتياجات الصيادين، ويعزز من كفاءتهم التشغيلية.

كما استعرض المجتمعون آلية العمل في سوق الجبيل، والإجراءات المتبعة في شراء وبيع الأسماك، ومعايير تحديد الأسعار، وآليات تداول المنتجات البحرية ومستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عرض إحصائيات دقيقة حول كميات الشراء من الصيادين المحليين.