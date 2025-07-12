«مالية عجمان» تثري «صيفنا سعادة» ببرامج تفاعلية

أكدت دائرة المالية في عجمان أن مشاركتها في فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2025»، تأتي في إطار التزامها بدورها المجتمعي، وحرصها على تعزيز جودة الحياة، وتقديم تجارب تفاعلية تسهم في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم خلال موسم الصيف.

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن مشاركة الدائرة في فعاليات «صيفنا سعادة 2025» عبر برنامج غني بورش العمل التفاعلية تأتي تأكيداً على التزام دائرة المالية بدورها المجتمعي، وحرصها على الإسهام في توفير صيف مليء بالإيجابية والتجارب الهادفة لجميع أفراد المجتمع، وبخاصة فئة الشباب.

وقال: «نؤمن بأن بيئة العمل الحكومية ليست فقط مساحة للإنجاز المؤسسي، بل منصة لتكريس القيم الإنسانية وتعزيز جودة الحياة، لا سيما في مواسم العطلات التي تمثل فرصة ثمينة لإطلاق الطاقات وتنمية المهارات». وأكد أن مشاركة الدائرة هذا العام تتجلى من خلال برنامج غني بورش العمل التفاعلية والمبادرات النوعية، التي تستهدف فئة الشباب، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتميّز والإبداع.