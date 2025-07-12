85 مليون درهم دعم إنساني من الشارقة الخيرية داخل الدولة

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن حجم الدعم الإنساني الذي قدّمته داخل الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 85.1 مليون درهم، استفادت منه آلاف الحالات الإنسانية، عبر منظومة من المشاريع المستمرة، والتدخلات الطارئة والمبادرات الموسمية، وذلك وفق التقرير الصادر عن إدارة التميز والتخطيط الاستراتيجي بالجمعية.

وأوضح عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، أن ما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام، يعكس التزام الجمعية الراسخ بتقديم يد العون لكل محتاج داخل الدولة، مؤكداً أن البرامج تُنفذ وفق منهجية دقيقة، تعتمد على البحث الاجتماعي، وتستند إلى شراكات موثوقة مع المحسنين والمؤسسات.

وأشار ابن خادم إلى أن الجمعية أنفقت نحو 52.3 مليون درهم، لتنفيذ برامج التدخل العاجل.