قائد عام شرطة عجمان يبحث سبل تعزيز التعاون مع «هواوي»

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وفداً من شركة «هواوي»، بحضور العميد محمد شيبان سويدان نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة.

وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة، وحرصاً على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الحلول الذكية لتعزيز منظومة العمل الأمني والخدمي.

ورحب بالوفد الزائر الذي ضم أليكس زانج المدير العام لشركة هواوي في دولة الإمارات، وستيف وانج مدير المبيعات، ومحسن يانج مدير المؤسسات الحكومية، إلى جانب الدكتور المهندس جورج حداد المدير العام لشركة كروس بوينت الشرق الأوسط للتكنولوجيا الشريك الاستراتيجي لشركة هواوي.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة فرص تطوير التعاون بين القيادة العامة لشرطة عجمان وشركة هواوي، وطرح مقترحات لإنشاء مركز ابتكار مشترك يعنى بالذكاء الاصطناعي وتوظيف أحدث التقنيات لدعم جهود شرطة عجمان في تقديم خدمات ذكية وابتكارية.