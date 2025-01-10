تدشين بناية وقف في الشارقة بـ37 مليون درهم

دشّن الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم بإمارة الشارقة، صباح أمس، بناية وقف «بركة الدار» في منطقة المجاز 2 بالشارقة، التي تم تنفيذها كمشروع وقفي بالتعاون بين دائرة الأوقاف ودائرة الخدمات الاجتماعية بتكلفة تبلغ أكثر من 37 مليون درهم، ويعود ريعها للصرف على جميع متعلقات وخدمات واحتياجات ومستلزمات كبار السن والأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية من خلال دائرة الخدمات الاجتماعية.

وتجوّل رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة رفقة الحضور، في نموذج للوحدات السكنية في البناية، حيث تعرف على ما تضمه كل وحدة من غرف ومرافق متنوعة لراحة السكان، حيث تضم البناية 15 طابقاً متكرراً بوحدات سكنية مختلفة المساحات والحجم، بالإضافة إلى 5 طوابق مخصصة مواقف لسيارات السكان.