رئيس القضاء العسكري بـ«الدفاع» يستقبل مسؤولاً في « الداخلية»

استقبل اللواء الركن عبيد سيف الكتبي رئيس القضاء العسكري بوزارة الدفاع وفداً من وزارة الداخلية يترأسه العميد الدكتور راشد علي النعيمي مدير عام القضاء الشرطي في وزارة الداخلية والوفد المرافق له، بأبوظبي.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الأنظمة والإجراءات وأساليب العمل المتطورة المعمول بها في القوات المسلحة، كما استمع الوفد إلى شرح موجز عن المهام والأعمال التي يقوم بها القضاء العسكري. تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات في المجالات المختلفة وسبل الارتقاء بها لاسيما في مجال القضاء العسكري، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها تعزيز تبادل التجارب الناجحة.