محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص التهاني للمسيحيين الأرثوذكس في الإمارات وكل أنحاء العالم بـ«عيد الميلاد المجيد». ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: خالص التهاني للمسيحيين الأرثوذكس في الإمارات وكل أنحاء العالم بـ«عيد الميلاد المجيد» وصادق الأمنيات لهم ولشعوب العالم كافة بالسلام والاستقرار والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيحيين الأرثوذكس في كافة دول العالم بـ«العيد المجيد».

ودوّن سموه في حسابه على منصة «إكس» أمس: «تهانينا لإخوتنا المسيحيين الأرثوذكس في كافة دول العالم بعيد الميلاد المجيد، متمنين لهم دوام الاستقرار والازدهار وعاماً مليئاً بالمحبة والسلام».



