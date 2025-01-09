حاكما أم القيوين ورأس الخيمة وأولياء العهود وسيف بن زايد يعزون في وفاة عبدالله الشرفاء

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس واجب العزاء في وفاة عبدالله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

وأعرب سموهما، خلال تقديمهما واجب العزاء في منطقة مشيرف بإمارة عجمان، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى أسرة وذوي الفقيد، داعيين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأنجال سموه، وخليفة بن طحنون، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله أمين الشرفاء، وذلك خلال زيارتهم أمس مجلس العزاء في منطقة مشيرف في عجمان.

كما قدم العزاء إلى جانب سموهم عدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين والأعيان وأبناء القبائل.

وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم الصادقة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.