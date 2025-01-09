«الإمارات لرعاية وبر الوالدين» تكرّم ضاحي خلفان

كرّمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين بدبي، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تقديراً لجهوده في العمل الخيري، ودوره الرائد في دعم الحالات الإنسانية التي تتبناها الجمعية في الإمارة.

وأشاد معاليه بالدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية الحالات الإنسانية لكبار المواطنين والمقيمين وتلبية طلباتهم، والإسهام في توفير الحياة الكريمة والسعيدة والآمنة لهم، ورسم البسمة على وجوه كبار السنّ وترسيخ مشاعر الحب والوفاء لهم، وهو ما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة برعاية كبار المواطنين.