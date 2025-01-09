آمنة الضحاك: نقلة نوعية في دعم المزارعين المواطنين

شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع «مجلس المزارعين» في رأس الخيمة، بهدف استعراض سبل تقديم الدعم لهم لزيادة إنتاجيتهم من المحاصيل، والاستماع إلى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة. وأكدت معاليها مساعي البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» لترسيخ قطاع زراعي مرن وذكي مناخياً لتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.

وخلال اللقاء الذي جرى في مزرعة المواطن محمد المرزوقي، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: «إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» وما يتبعه من مبادرات، وعلى رأسها «المركز الزراعي الوطني» يبرز عزم الدولة على إحداث نقلة نوعية في دعم المزارعين المواطنين بالتدريب وإطلاق المشاريع الزراعية القائمة على تكنولوجيا الزراعة الحديثة.

ونحن نمتلك الإرادة والخطط والاستراتيجيات والإمكانات اللازمة للتنفيذ من أجل تقديم كل سبل الدعم للمزارعين، بل وضمان مشاركة المجتمع في دعم قطاع الزراعة والغذاء بشكل عام».

احتياجات ودعم

وناقش المجلس سبل تقديم المزيد من الدعم للمزارعين، الذين استعرضوا العديد من احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة والمساعدة في إدارة النظم الزراعية المستدامة، واحتياجاتهم للمزيد من التدريب على أحدث الممارسات الزراعية ومكافحة الآفات. كما تناول اللقاء سبل ترشيد المياه داخل المزارع وزيادة الإنتاجية في الوقت نفسه، وتشجيع المزارعين على زراعة بعض الأصناف التي تواكب هذا التوجه، بجانب العديد من الملفات الأخرى.

وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة لقاء «الجيل المستقبلي للمزارعين» الذي ضم مجموعة من شباب المزارعين المواطنين من مختلف إمارات الدولة بهدف استعراض رؤية وتوجهات الدولة في نشر حلول الزراعة المستدامة الحديثة والذكية مناخياً والتعرف على احتياجات المزارعين الشباب خلال الفترة المقبلة .

ويأتي اللقاء في إطار «مجالس المتعاملين»، وهي منصة متكاملة لتسهيل التواصل بين المتعاملين وحكومة دولة الإمارات، وتتيح الأداة شفافية التواصل مع المتعاملين بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وتفضيلاتهم وعكس مناخ تشاركي بين الحكومة والمتعاملين وتسهيل تبادل الأفكار.

وخلال اللقاء - الذي انعقد في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي - أشارت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إلى أن المزارعين الشباب يمثلون مستقبل الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.

وقالت معاليها: «قبل نحو شهرين، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» وما يصحبه من مبادرات أبرزها «المركز الزراعي الوطني»، الذي سيعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين المواطنين من خلال التدريب وإطلاق المشاريع الزراعية المستدامة».

وأكدت معاليها أن الإمارات تتبنى تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة الذكية مناخياً التي تمتلك العديد من المنافع أهمها التغلب على تحديات نقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة من خلال نظم الزراعة المغلقة التي لا تحتاج أحياناً لأي تربة وترشد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90 %. وتناول لقاء «الجيل المستقبلي للمزارعين» عدداً من الملفات الحيوية أهمها تكنولوجيا الزراعة الحديثة ودورها في الأمن الغذائي وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.