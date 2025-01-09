اجتماع في عجمان يناقش جودة العمل الشرطي

ناقشت لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان خلال اجتماعها برئاسة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، سبل دعم وتعزيز جودة العمل الشرطي، من خلال متابعة توظيف الابتكار وتحسين كفاءة الموارد البشرية.

حضر الاجتماع العميد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير إدارة مراكز الشرطة الخارجية، والعميد خلفان السويدي مدير إدارة الشؤون المالية، وأعضاء اللجة العليا الدائمة.

واطلع نائب قائد عام شرطة عجمان، خلال الاجتماع، على أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز جودة العمل الشرطي، وتابع نقاط القوة وفرص التحسين مع السادة الضباط، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات.