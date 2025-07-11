شرطة عجمان تكرّم الفائزين بجائزة القائد العام

كرّم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الفائزين بجائزة القائد العام ضمن مراحل جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السابعة لعام 2025.

وذلك خلال حفل أقامته القيادة العامة لشرطة عجمان في نادي الشرطة للرياضة والرماية، بحضور نائب القائد العام، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، إلى جانب عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد من منتسبي شرطة عجمان. كما كرّم القائد العام الفائزين بالجوائز المؤسسية والفردية، بالإضافة إلى تكريم لجنة التحكيم، ولجان فرق التقييم، والمنسقين.