«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً برسوم فك حجز المركبات

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، كما أصدر قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في الإمارة، والذي تطبق أحكامه على المركبات بكل أنواعها وعلى مالكيها وسائقيها في الإمارة.

ويعنى القرار برسوم فك حجز المركبات لمجموعة من المخالفات المشددة، والتي تتسبب في تعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر نظراً للقيادة المتهورة والاستهتار، وذلك بعد انقضاء فترة الحجز القانونية.

وناقش المجلس عدداً من الخطط والمبادرات الداعمة للبيئة والمحافظة عليها وتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.