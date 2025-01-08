175 عضواً جديداً بجمعية الصحافيين

أعلنت لجنة العضوية بجمعية الصحافيين عن اعتمادها منذ مايو الماضي نحو 175 طلباً للعضوية، منهم 20 عضواً جديداً، إلى جانب تجديد عضوية 50 من منتسبيها، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد أول من أمس بمقر الجمعية في دبي.

ورحب محمد سعيد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة، بالأعضاء الجدد، مؤكداً أن انضمامهم يمثل إضافة ودعماً لمسيرة الجمعية التي تسعى لتكون منصة شاملة تجمع الصحافيين من مختلف التخصصات الإعلامية، وبما يحقق التميز في الأداء الإعلامي، ويعزز من قدرات الصحافيين على مواكبة التطورات الحديثة.

وأكد التزام وحرص الأعضاء الحاليين والجدد على تعزيز مسيرة الجمعية ورغبتهم في المساهمة الفاعلة في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الأعضاء الجدد والحاليين لتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز من دور الجمعية كشريك فاعل في تطوير القطاع الإعلامي بالدولة.

وأشار إلى دور الجمعية في توفير بيئة محفزة للإعلاميين من خلال إطلاق برامج تطويرية شاملة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وفعاليات تدعم تبادل الأفكار، علاوة على تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف بالقطاع الإعلامي، ومضيفاً إن هذه الجهود تهدف إلى إعلام ريادي قادر على مواجهة التحديات ومواكبة إنجازات الدولة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.