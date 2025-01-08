محمد الشرقي يطّلع على خطط الهيئة العربية للاستثمار الزراعي

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء على خطط الهيئة، لتوسيع استثماراتها في القطاعين الزراعي والسّمكي في إمارة الفجيرة، وذلك في إطار سعيها لاستكشاف فرص الأعمال المتاحة، وتعزيز التعاون في المشاريع المستقبلية، التي تخدم المصالح المشتركة، وتحقيق رؤية استراتيجية، تسهم في تنمية وتوسيع هذين القطاعين الحيويين.

وأكد سموه أن إمارة الفجيرة تمتلك إمكانات كبيرة لتكون مركزاً محورياً للاستثمار في مجال الزراعة المستدامة على مستوى العالم، منوهاً سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع والمبادرات كافة، التي تسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية في الإمارة على جميع الصعد، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة على مستوى الدولة.

من جانبه أعرب الدكتور عبيد سيف الزعابي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على اهتمامه بمتابعة مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائماً لتوسيع نطاق شراكاتها مع حكومة الفجيرة في مختلف المجالات الاستثمارية.