رفع الحظر على استخدام الأفراد للطائرات بدون طيار

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية، عن رفع الحظر المشروط لعودة عمليات استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) للأفراد، وذلك بعد أن سُمح في وقت سابق للشركات والمؤسسات بممارسة هذا النشاط، كما سيلحق الإعلان عقد مؤتمر صحفي غداً، يتضمن تفاصيل متعلقة بالقرار وآليات مزاولة النشاط للأفراد، ويأتي هذا القرار ضمن خطة تدريجية تضمن الالتزام باشتراطات السلامة وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، حيث يمكن الاطلاع على جميع الشروط والمتطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط عبر تطبيق (UAE Drones) الذكي، أو من خلال الموقع الإلكتروني: (https://drones.gov.ae/)، ويأتي رفع الحظر وفق مراحل مدروسة تهدف إلى ضمان سلامة الأجواء، وفتح المجال أمام الأفراد بعد تقديم كافة أشكال الدعم والإرشادات لممارسة هذه الهواية بشكل آمن.