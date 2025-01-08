فتح باب التسجيل لجائزة عجمان للزراعة 2025

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن فتح باب التسجيل للدورة السادسة عشرة من «جائزة عجمان للزراعة 2025» من 7 حتى 20 يناير الحالي والتي تعتبر إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي في إمارة عجمان.

وأكد أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في الدائرة ورئيس فريق الجائزة، أن الجائزة تُعد محطة مهمة لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني أساليب زراعية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الوعي بأهمية القطاع الزراعي في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تشجيع المجتمع على توسيع المساحات الخضراء وتبني حلول زراعية مبتكرة تُلبي احتياجات المستقبل.

وأضاف أن الجائزة تعكس رؤية الدائرة في تعزيز التكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لتحقيق إنجازات نوعية تدعم البيئة وتواكب رؤية عجمان الخضراء، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات الزراعية وإبراز النماذج الناجحة التي تعزز مفهوم الاستدامة في الإمارة.

وتتضمن الجائزة 9 فئات منها، الحدائق المنزلية الداخلية، والخارجية، والحدائق المنزلية المنتجة، والمؤسسات الحكومية، والمساجد، وحدائق المدارس، والشرفة، والفنادق، بالإضافة إلى أصحاب المبادرات الزراعية المتميزة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.

وتشترط الجائزة تقديم وثائق تثبت ملكية الأرض أو المنزل المشارك، بالإضافة إلى صور للحديقة قبل التقييم، مع تحديد الموقع بدقة وحضور المشارك أو من ينوب عنه أثناء التقييم الصباحي كما يُشترط تقديم ستة أصناف زراعية على الأقل بكمية إنتاج كافية للاكتفاء الذاتي، وعدم حصول المشارك على الجائزة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100,000 درهم، موزعة على الفائزين ضمن الفئات المختلفة.