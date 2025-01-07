سلطان القاسمي يفتتح مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ21

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، والتي تقام خلال الفترة من 6 لغاية 12 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً يمثلون الدول العربية، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

وشاهد سموه والحضور في مستهل حفل الافتتاح عرضاً مصوراً حمل عنوان «بيوت الشعر 10 أعوام من العطاء»، كما استمع سموه لقراءات شعرية لكل من: الشاعر طلال الجنيبي من الإمارات، والشاعر حسين العبدالله من سوريا، والشاعر طلال الصلتي من سلطنة عُمان. وكرم سموه الشاعرين الفائزين بالنسخة الثالثة عشرة من جائزة الشارقة للشعر العربي، طلال الجنيبي وحسين العبدالله. كما كرم سموه الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، وهم: فتحي بن بلقاسم نصري من تونس بالمركز الأول، عن بحثه السير ذاتية في القصيدة العربية المعاصرة، والدكتور أحمد جار الله ياسين من العراق بالمركز الثاني، عن بحثه تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة، وإبراهيم الكراوي من المغرب بالمركز الثالث عن بحثه شعرية النص العابر للأجناس: من هاجس التأصيل إلى سؤال الحدود.

إلى ذلك، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عصر أمس، مسجد السيدة خديجة، رضي الله عنها، في منطقة الواحة بضاحية الرويضات على طريق الذيد، كما تفقد سموه جاهزية المقبرة التي شُيدت بجانب المسجد. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موقع المسجد، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

وتوقف سموه في بداية جولته في مبنى مجلس العزاء مطلعاً على الصالتين اللتين يضمهما وتتسعان لـ60 شخصاً، وأبرز الخدمات المقدمة لأهل العزاء في وقت دفن المتوفى وعند تلقي واجب العزاء. وتفقد سموه بعد ذلك جاهزية مقبرة الرويضات بمساحة 639 ألفاً و931 متراً مربعاً، واستمع سموه لشرح حول مرافق المقبرة والأسس التي تم ترتيبها وتنظيمها لتسهيل عملية الدفن والوصول إلى كافة مناطق الدفن بسهولة ويسر. بعد ذلك أزاح سموه الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح مسجد السيدة خديجة، رضي الله عنها، والذي شيد وفق الطراز المعماري الإسلامي الفاطمي الممزوج بالطابع الحديث، وبني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 49 ألفاً و383 متراً مربعاً.

مرسوم

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية.

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.