محاكم رأس الخيمة تنشر 19 إصداراً لمبادئ محكمة التمييز إلكترونياً

أعلنت محاكم رأس الخيمة، نشر إصدارات المكتب الفني لمحكمة التمييز، ضمن خدمة «نشر المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة» المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية في الأعمال القضائية وتيسير كل السبل للمختصين والمتقاضين والمهتمين للاطلاع عليها إلكترونياً.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس المحاكم: إن تقديم الخدمة المتمثلة في نشر مجموعة من المجلدات الإلكترونية للمبادئ القانونية التي تقرها محكمة التمييز في المواد الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية، جاء بهدف نشر المعرفة والتوعية القانونية وتعزيز لقيم العدالة والشفافية ونزاهة القضاء.

وأضاف أن الخدمة تعود بالفائدة على المعنيين والمهتمين والمختصين في المجال القضائي، حيث ستمكن القضاة والباحثين والقانونيين والمحامين والأكاديميين وطلبة الجامعات في التخصصات القانونية المختلفة من الاطلاع على أحكام محكمة التمييز والمبادئ القانونية التي أقرتها والاستفادة منها.

وأشار إلى أن الإصدارات المنشورة على الموقع الإلكتروني بلغ 19 إصداراً متاحة مجاناً أمام الجميع، حيث نشرت الإصدارات من عام 2006 وحتى 2023 وسيتم دورياً إدراج الإصدارات التي ينتجها المكتب الفني لمحكمة التمييز.