الإمارات غداً.. طقس صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الإمارات غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها /10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:13، والمد الثاني عند الساعة **:**، والجزر الأول عند الساعة 23:59، والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:03، والمد الثاني عند الساعة 03:04، والجزر الأول عند الساعة 09:40، والجزر الثاني عند الساعة 20:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 14 80 20

دبي 27 15 80 20

الشارقة 27 12 75 25

عجمان 26 16 75 30

أم القيوين 27 13 75 30

رأس الخيمة 26 10 80 35

الفجيرة 24 16 75 30

العـين 26 12 80 30

ليوا 25 11 85 30

الرويس 25 12 75 30

السلع 23 13 75 30

دلـمـا 23 17 70 25

طنب الكبرى/ الصغرى 24 20 70 25

أبو موسى 24 20 70 30