الإمارات.. إنجاز 95% من المسح الصحي و78% من مسح التغذية

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم، عن تحقيق إنجاز نوعي في "مشروع المسوحات الوطنية" بلغت نسبته 95% في أعمال المسح الصحي الوطني و78% من أعمال مسح التغذية الوطني، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الصحية المستقبلية.

ويأتي هذا المشروع الإستراتيجي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية المنظومة الصحية للخمسين عاماً المقبلة، مع التركيز على تبني أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصحي.

وتشكل المسوحات الوطنية منصة إستراتيجية لاستشراف مستقبل القطاع الصحي في الدولة، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم صنع القرار وتطوير السياسات الصحية المبتكرة، وقد تم تصميمها وفق منهجيات علمية متقدمة، تعزز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، ما يمكن من تطوير حلول استباقية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات المستقبلية.

وتسهم هذه المسوحات في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي وتطوير برامج وسياسات صحية شاملة، تستهدف تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات، من خلال مبادرات وقائية وعلاجية مبتكرة، وتغطي مؤشرات صحية وتغذوية متنوعة تتيح فهماً أعمق لأنماط الصحة العامة في المجتمع، ما يساعد في تطوير برامج مخصصة لتحسين نتائج المؤشرات الصحية .

ويدعم المشروع جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي، ويركز على تحليل المؤشرات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات بشكل أمثل.

وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، إن إنجاز 95% من المسح الصحي الوطني و78% من مسح التغذية يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق تطلعات الدولة في بناء نظام صحي بمعايير عالمية؛ حيث تعتمد هذه المسوحات على بيانات دقيقة ومحدثة تُشكل الأساس في تحسين التخطيط ووضع السياسات الصحية التي تُواكب احتياجات المجتمع وتدعم تنافسية الإمارات عالمياً، وخطوة أساسية نحو بناء مجتمع صحي ومستدام يُحقق رفاه أفراده وتطلعات الدولة.

وأكد الرند أن رؤية الوزارة في جميع المبادرات والحملات الوطنية، تهدف إلى حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة قائمة على بيانات محدّثة وميدانية، لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة، وصولاً إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وذكرت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة، أن هذه تعد المسوحات ركيزة أساسية لتطوير استراتيجيات صحية قائمة على بيانات دقيقة وميدانية تلبي احتياجات المجتمع، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بحماية سرية البيانات وضمان دقتها، من خلال تطبيق أحدث المنهجيات العالمية في جمع وتحليل البيانات، بما يُسهم في تطوير منظومة صحية تتسم بالمرونة والكفاءة وتدعم الاستدامة.