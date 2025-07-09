شرطة عجمان تطلق حملة «صيف بلا حوادث»

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات الحملة التوعوية المرورية الموحدة الثالثة «صيف بلا حوادث» لعام 2025، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتستهدف جميع مستخدمي الطريق، وقائدي المركبات بكل أنواعها.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: «إن الحملة تهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية.

وذلك من خلال التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة والمتعلقة بسلامة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة الإطارات والحمولة الزائدة بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة خلال فترة الصيف، للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة».

وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن فعاليات حملة «صيف بلا حوادث» جاءت تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية، وموسم السفر، ما يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، ومنها التأكد من سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.