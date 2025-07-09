حمدان بن زايد يطلع على أبرز مشاريع «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والوفد المرافق له، وذلك في قصر السيف بأبوظبي.

وجاء اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على متابعة الإنجازات والخطط التي تسهم في تطوير الخدمات المجتمعية.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز مشاريع الهيئة واستراتيجيتها في رعاية المساجد وتطوير خدماتها، إلى جانب جهودها في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على تمكينها من أداء رسالتها الدينية والوطنية، وتعزيز جهودها في خدمة المجتمع ونشر القيم الإنسانية النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات.

كما تم استعراض جهود الهيئة في إدارة شؤون الوقف وتطوير مراكز تحفيظ القرآن الكريم وخدمة كتاب الله، إضافة إلى أنشطتها في منطقة الظفرة ومساهمتها في الفعاليات الوطنية والمجتمعية والثقافية. حضر اللقاء، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من المسؤولين.

من جهة أخرى، قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى سالم حمد المنصوري في وفاة ابنته، رحمها الله، وذلك بمنزل العائلة في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى، عز وجل، أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، ناصر محمد المنصوري، وعدد من المسؤولين.