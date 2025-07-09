محكمة النقض بالشارقةتصدر أول أحكامها

عقدت محكمة النقض في إمارة الشارقة أولى جلساتها، يوم أمس، بإصدار أحكامها في عدد من الطعون المدنية والجزائية، إلى جانب البت في طلبات وقف التنفيذ، وذلك في إطار بدء التطبيق الفعلي لاختصاصاتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وترأس الجلسة الأولى من أعمال المحكمة القاضي أحمد عبد الله الملا، رئيس محكمة النقض، بعضوية القاضي صبري شمس الدين، والقاضي داوود أبو الشوارب، والقاضي مفتاح سليم سعد لعبيدي.

وأكد القاضي أحمد عبد الله الملا أن مباشرة محكمة النقض في إمارة الشارقة اختصاصها القضائي تمثل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة، في ترسيخ بيئة قضائية متكاملة، ترتكز على مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وثمن رئيس محكمة النقض الدعم المؤسسي وتكامل منظومة العدالة في إمارة الشارقة.