115.8 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» خلال 6 أشهر

أعلنت «بيت الخير» أن إنفاقها حتى نهاية يونيو 2025 بلغ 115.8 مليون درهم، بزيادة تجاوزت 28.3 مليون درهم عن الفترة نفسها خلال العام الماضي، وقد تنوع هذا الإنفاق، ليشمل عطاء 27 مشروعاً خيرياً تنفذها الجمعية على مدار العام.

وتوزع هذا المبلغ بشكل رئيسي على الدعم النقدي الشهري للأسر المتعففة من خلال برنامج «أمان» للتكافل المجتمعي ودعم أسر الأيتام، والدعم الغذائي للأسر ومساعدات إضافية لإسعاد الأسر ودعم معاشها.

ولم تكتفِ «بيت الخير» بالدعم الشهري للأسر، بل أسهمت في إسعادها في المواسم والأعياد من خلال حزمة من المشاريع، أهمها المشاريع الرمضانية التي أنفقت خلال النصف الأول من العام 24.8 مليون درهم، يضاف إليه مشروع الأضاحي الذي أنفق هذا العام 1.3 مليون درهم.

واحتل مشروع المساعدات الطارئة الصدارة في حجم الإنفاق، بعد أن وجهت إدارة الجمعية جهودها لتفريج كربة الأسر المتعففة والحالات التي تمر بعجز أو أزمة طارئة، حتى تتمكن من تجاوز محنتها، واستئناف حياتها المعتادة.

حيث قدمت «بيت الخير» من خلال هذا المشروع حتى نهاية يونيو 41.7 مليون درهم من أموال الزكاة، إضافة لإنفاق 15.3 مليون درهم من أموال الصدقات، ليصل حجم المساعدات الطارئة التي قدمتها الجمعية في نصف عام 57.1 مليون درهم، إضافة إلى رفع مديونيات عن الغارمين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بقيمة 3.4 ملايين درهم.

وتميز إنفاق النصف الأول من عام 2025 بقفزة لافتة في الإنفاق على المرضى المحتاجين من خلال مشروع «علاج» إذ بلغ مجموع ما أنفق حتى نهاية يونيو 12.4 مليون درهم، وذلك بفضل التطور الذي شهدته المنصات الإنسانية التي أطلقتها الجمعية هذا العام.