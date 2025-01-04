جمعية الصحافيين تحتفي بيوبيلها الفضي

تحتفي جمعية الصحافيين الإماراتية بيوبيلها الفضي من 12 إلى 16 يناير الجاري بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، بحضور وفود صحافية محلية وخليجية وعربية ودولية.

ويتضمن الحدث جلسات وورش عمل تناقش مستقبل الصحافة، أبرزها جلسة «إضاءات خليجية» التي تتناول التحديات الأمنية والفرص الاقتصادية والسياحة والإعلام الرقمي ودور الرياضة كعامل محوري في توطيد العلاقات بين دول المنطقة.

كما سيتم تكريم المؤسسين الأوائل للجمعية، و6 من أبرز رواد الصحافة العربية، علاوة على الإعلان عن الفائزين بجوائز أطلقتها الجمعية للمرة الأولى في تاريخها، وهي «المؤسسة الإعلامية المبتكرة»، و«الشخصية الإعلامية الملهمة»، و«أفضل صانع محتوى»، إلى جانب إطلاق ميثاق «الحرية والمسؤولية» لتنظيم العمل الإعلامي وتعزيز مصداقيته.

وأكدت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحافيين الإماراتية، أن الحدث يمثل محطة بارزة لتسليط الضوء على إنجازات الجمعية خلال ربع قرن من العمل الدؤوب لخدمة الصحافة والصحافيين.