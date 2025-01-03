«دبي الخيرية» تشارك العمال الاحتفال بالعام الجديد

أعلنت جمعية دبي الخيرية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مشاركتها الجاليات العمالية في دولة الإمارات الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2025، من خلال توزيع أكثر من 30 ألف وجبة غذائية مجانية متنوعة على العمال في 10 مواقع داخل إمارات الدولة.

وتم توفير هذه الوجبات للتجمعات العمالية في مناطق مصفح والمفرق وجبل علي والمحيصنة والقوز والصجعة وعجمان الصناعية وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وهدفت الفعالية إلى التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي وبناء جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع وإدخال السرور على قلوب العمال وتعزيز اندماجهم في الاحتفالات والفعاليات الوطنية وتقديم التقدير والعرفان لجهودهم ومساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأعرب أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن فخره بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس قيمنا ومسؤوليتنا الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي كان لها دور كبير في نجاحها عبر ما قدمته لنا من الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيمها وتنفيذها، لافتاً إلى إن الشراكة الاستراتيجية بين دبي الخيرية والوزارة تؤكد التزامنا المشترك بخدمة العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم ونحن نؤمن بأن هذه الفعالية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.