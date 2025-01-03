اختتام برنامج أجيال المستقبل الوطني الشتوي 24

اختتمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، فعاليات برنامج أجيال المستقبل الوطني الشتوي 24، الذي أقيم تحت شعار «سنعنا.. زرعنا.. ثقافة مستدامة»، في الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك بتوجيهات ورعاية من رئيس مجلس الإدارة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان. ويستهدف البرنامج، الذي يُقام بشكل دوري منذ عام 2014، الفئات العمرية من 5 إلى 16 عاماً، ويمتد خلال الإجازات المدرسية لتعزيز قيم الاستدامة والهوية الوطنية.

وتميز البرنامج خلال الموسم الشتوي، بجدول حافل على مدار ثلاثة أسابيع، ركز على محاور رئيسية تعكس رؤية القيادة الرشيدة، أبرزها تفعيل «قرية إرث زايد»، التي تضمنت أنشطة متنوعة مثل حرفة النول والتلي والسنع، وفعاليات مدرسة القهوة والسنع. ونفذ فريق برنامج شما محمد للتثقيف البيئي، من خلال نادي الأجيال البيئي، وتماشياً مع البرنامج الوطني ازرع الإمارات، أنشطة بيئية تدعم أهداف التنمية المستدامة، واستضاف شخصيات بارزة في مجال البيئة والاستدامة، كما تخللت البرنامج أيام تخصصية مثل يوم الحرف الإماراتية وثقافات الشعوب ويوم التراث الإماراتي يوم الصحة والرياضة، الذي شهد مشاركة مدربين من ﻧﺎدي أﺑﻮظﺒﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى وعيادات صحية مختلفة.