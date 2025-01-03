«دبي الإنسانية» و«ثنك سمارت» تطلقان حملات اجتماعية مبتكرة

أعلنت «دبي الإنسانية» عن شراكتها مع «ثنك سمارت»، المنصة المتخصصة في صناعة المحتوى، لإطلاق سلسلة من الحملات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز التفاعل الإنساني وتوسيع نطاق التواصل، حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لتوحيد جهود الأفراد والمجتمع دعماً للقضايا الإنسانية.

وتنطلق هذه الشراكة رسمياً خلال ماراثون دبي 2025، حيث تتعاون الجهتان على تشجيع الجمهور للمشاركة تحت شعار «نجري من أجل الإنسانية»، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز روح التضامن والتكاتف، مع إبراز أهمية دعم الجهود الإنسانية.

وسيُتاح للمشاركين والداعمين فرصة تقديم تبرعات خيرية تُخصص عائداتها لدعم أعضاء دبي الإنسانية من المنظمات غير الربحية. وستُستخدم هذه العائدات في تعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ ودعم برامج التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين قدرة المجتمعات على التعامل مع الأزمات بفاعلية وتقديم المساعدة المنقذة للحياة.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: في دبي الإنسانية، نؤمن بأن التعاون هو مفتاح إحداث تغيير إيجابي، لا سيما في المجال الإنساني، حيث نسعى دائماً إلى بناء شراكات مع جهات تشاركنا الرؤية والطموح لإحداث أثر ملموس، مشيراً إلى أن الشراكة مع «ثنك سمارت» تجسد هذا النهج المشترك وتؤكد الالتزام ببناء مجتمعات أكثر تماسكاً وإلهام العمل الجماعي.

وأعرب هيثم عبيد، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة «ثنك سمارت» عن سعادته أن يكون جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي يجمع بين الرياضة والعمل الإنساني في إطار ماراثون دبي.

وأضاف: نؤمن بشدة بقوة توحيد الناس ونسعى دائماً لدعم المبادرات الإنسانية، ومن خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقد، نسهم في إشراك الأفراد، والمؤثرين، وصانعي المحتوى، والشخصيات العامة لدعم المشاركة في ماراثون دبي تحت شعار «نجري من أجل الإنسانية».