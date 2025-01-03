مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الخضراء في الدولة

وقع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والخضراء والمقاومة للتغير المناخي في دولة الإمارات، من خلال مجموعة من آليات الدعم والتدريب ومنصات المعرفة، وفعاليات تبادل المعرفة.

وتهدف الاتفاقية لتسريع تقدم الدولة نحو الإيفاء بالتزاماتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال الجمع بين خبرات وشبكات وتجارب كلا الجانبين سيعمل الطرفان على تعزيز جاهزية الإمارات، لتحقيق الحياد المناخي، وتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة للأبنية الخضراء والبنية التحتية المستدامة، والمدن المقاومة للتغير المناخي.

وقع مذكرة التفاهم خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس، عبداللطيف البيتاوي، وممثلين من المعهد العالمي للنمو الأخضر، وممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ما يؤكد أهمية هذه الشراكة لأجندة الاستدامة في الدولة.

وقال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «إن التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر خطوة مهمة نحو ترجمة رؤيتنا المشتركة للتنمية الحضرية المستدامة إلى عمل ملموس».