شرطة الشارقة تعاملت مع 12241 مكالمة في احتفالات رأس السنة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة نجاح خطتها الأمنية والمرورية الشاملة التي أعدتها لتنظيم الحركة المرورية وتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2025، بعدم وقوع أي حوادث مرورية بليغة في كافة مدن الإمارة، وتعامل مركز العمليات مع 12241 مكالمة هاتفية بواقع 9992 مكالمة عبر منصة الاتصال 999 المخصصة للحالات الطارئة، و2249 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة على مستوى مدن إمارة الشارقة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأشار العميد الدكتور جاسم بن هده السويدي - مدير إدارة مركز العمليات بشرطة الشارقة - إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية شرطة الشارقة في توفير بيئة آمنة، وتحقيق أعلى معايير السلامة والخدمات الأمنية المتكاملة لتلبية تطلعات أفراد المجتمع، مؤكداً أن غرفة العمليات رفعت جاهزيتها خلال احتفالات رأس السنة مع كافة غرف العمليات في منطقتي الوسطى والشرقية، لضمان استجابة سريعة وفعّالة لجميع البلاغات الواردة.

وأضاف العميد السويدي أن جميع المكالمات تم تصنيفها والتعامل معها حسب أهميتها، سواء كانت طارئة أو غير طارئة أو استفسارات عامة، وإحالتها الفورية إلى الجهات المختصة؛ مما يعكس جاهزية الفرق الأمنية في تعزيز جودة الحياة الأمنية وتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان في الإمارة، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 999‏ في حالة تعرضهم لأي طارئ، والاتصال على الرقم 901 ‏في الحالات غير الطارئة، منوهاً على أهمية التعاون المجتمعي في تعزيز سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات بكفاءة.