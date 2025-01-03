لجنة تأمين الفعاليات بدبي.. حرفية عالية في تنظيم احتفالات رأس السنة

أشاد منظمو احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، بجهود لجنة تأمين الفعاليات في دبي التي تضم في عضويتها ممثلي 55 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي وعملهم بروح الفريق الواحد الذي ساهم في إخراج هذا الحدث بالصورة المُشرّفة.

وأكدوا أن التنسيق الاستثنائي والتفاني الكبير بين فرق اللجنة أسهما في ضمان تنظيم احتفالية سلسة وآمنة، لتشكل تجربة لا تُنسى للجميع، مشيرين إلى أن مهنية لجنة تأمين الفعاليات في تطبيق خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بحرفية عالية، أثمرت عن نجاح احتفالات، وإخراج الحدث بما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.

وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «احتفالاتنا في برج خليفة ليست مجرد استعراض للألعاب النارية وتقنيات الليزر والضوء، بل هي تعبير عن تطلعاتنا ورؤيتنا لمستقبل مشرق»، مشيراً إلى أن نجاح الحدث يجسد قدرة دبي على الجمع بين الابتكار والفن في تجربة فريدة من نوعها، وأعرب عن فخره أن تكون إعمار جزءاً من هذا الإنجاز الذي يساهم في تعزيز مكانة الإمارة على الساحة العالمية.

كما أعرب عن خالص التقدير لجميع الجهات المعنية في دبي على دعمها البارز وتعاونها الذي ساهم في تحقيق هذا الحدث الاستثنائي، كما توجه بالشكر الجزيل إلى الفرق التي عملت بلا كلل لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي خرج بها.

القرية العالمية

وقالت إدارة القرية العالمية حول تعاونها مع لجنة تأمين الفعاليات في إدارة الاحتفالات بالقرية: لم يكن هذا النجاح ليكتمل لولا التعاون الوثيق مع لجنة تأمين الفعاليات، التي عملت جنباً إلى جنب مع فريق القرية العالمية لتوفير أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وقد لعبت اللجنة دوراً أساسياً من خلال تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المختلفة، مثل الفرق الأمنية والطبية وإدارة الحشود، مما ساهم في ضمان تجربة آمنة وممتعة لجميع الضيوف.

وأضافت إدارة القرية العالمية: فخورون بالعمل مع لجنة تأمين الفعاليات التي كانت شريكاً محورياً في نجاح احتفالاتنا برأس السنة هذا الموسم. تمكّنا بفضل التنسيق المثالي والدعم المستمر من تقديم تجربة استثنائية تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاحتفالات.

الفطيم العقارية

وقال هيثم حجار مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: تتقدم إدارة «دبي فستيفال سيتي مول» بالشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية في دبي على التعاون المتميز والتنسيق المثالي الذي أسهم في نجاح احتفالات رأس السنة الجديدة، ولفت إلى أن الإنجاز يعكس مدى التزام دبي بتقديم تجارب استثنائية ومبتكرة تعكس روح المدينة العالمية، وقد تميزت فعاليات ليلة رأس السنة الجديدة بإنجازات استثنائية على جميع الأصعدة، إذ تمكنّا بفضل التنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات من تقليل مدة خروج المركبات من المنطقة إلى أقل من 35 دقيقة فقط، مقارنة بمدة تصل إلى ساعة ونصف في الأعوام السابقة.

وهذا الإنجاز يعكس دقة التخطيط وإدارة حركة المرور بكفاءة عالية رغم الأعداد الكبيرة من الزوار، ولم تُسجل أي حوادث متعلقة بالحشود أو المركبات، ما يعكس تعاون عالي التنسيق بين جميع الأطراف، بما في ذلك الشرطة وحراس الأمن وفرق التنظيم الميدانية. كما كان لتواجد أعضاء لجنة تأمين الفعاليات المباشر دور فاعل في تسهيل عملية التواصل وتنفيذ الخطط الأمنية، وبالتالي تعزيز تجربة الجمهور والارتقاء بمستوى التعاون بين شركتنا والجهات الحكومية.

دبي القابضة

وأشاد سعيد العماد المدير التنفيذي لإدارة الأمن في شركة دبي القابضة بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات بدبي في إخراج الحدث على أعلى مستوى مع ضمان أمن وسلامة المحتفلين، منوهاً إلى أن دبي القابضة لعبت دوراً محورياً في نجاح تنظيم احتفالات العام الجديد، التي أقيمت في وجهاتها البارزة مثل بلوواترز، السيف، جي بي آر، جزيرة النخلة، جيه 1 (لامير)، دبي باركس، دي مارين، وحي دبي للتصميم.

وأوضح أن الشركة حرصت على ضمان جاهزية الوجهات لاستيعاب الحشود المتوقعة بشكل مريح، مع توفير مداخل ومخارج واضحة وسهلة الوصول، والالتزام الكامل بلوائح السلامة المعتمدة، ما أسهم في الارتقاء بمعايير إدارة الفعاليات مشيراً إلى أنها عملت على إجراء تقييم شامل للمخاطر وإدارة الحشود لضمان انسيابية تدفق الجمهور من خلال فرق عمل مؤهلة ومدربة، فضلًا عن تعزيز آليات التواصل عبر لوحات إرشادية واضحة وموزعة بعناية.

معايير

وأشاد ياسر سرور مدير الأمن في شركة شمال القابضة بجهود لجنة تأمين الفعاليات التي ساهمت في توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في كافة المواقع التي شهدت احتفالات رأس السنة الميلادية 2025 من خلال توفير تجربة احتفالية آمنة للجميع، مؤكداً أن اللجنة وشركائها ساهموا في إنجاح تنظيم احتفالات العام الجديد 2025 بما يعكس الصورة المتميزة لإمارة دبي في تنظيم أهم الأحداث والفعاليات العالمية.