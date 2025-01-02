محمد بن لاحج.. أحد رجالات دبي الأوفياء في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم محمد بن مطر بن لاحج، أحد رجالات دبي الأوفياء، ومن التجار البارزين والمعروفين بالصدق والأمانة، وأجاد نظم الشعر.

ارتبط الراحل بمدينة دبي ووصفها بقوله: "دبي أمي وترابها عطري فنحن نبتنا في ترابها والشندغة مسقط رأسي".

لقد نهل الراحل من مدرسة الحياة والصدق، وخاض البحار مشاركاً في البحث عن الرزق، وتعلم من البحر كل شيء. قال في ذلك: "البحر سلطان يأخذ حقه منك شئت أم أبيت. تعلمنا منه الصبر وتعلمنا على مياهه الحيلة بالمسير عكس الموج وبالتالي نأخذ أمره لأننا عرفنا خباياه ومقاساته".

عاش محمد بن مطر بن لاحج، على قناعة أن الصدق أهم رأس مال للتعامل مع الآخر فعندما تعرف الناس معاملتك الصادقة بعيداً عن الحيلة فتفتح أمامك كل الأبواب، وعبر بالشعر عن عدد من المواقف في سفراته عبر العالم.

وكانت "البيان" قد أجرت حواراً مع الراحل تناول فيه رحلاته وأدبه.