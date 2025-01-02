مهرجان الشيخ زايد يعزز الغطاء النباتي بـ 100 مليون بذرة

شهد مهرجان الشيخ زايد بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2025، إطلاق مئة ألف بالون مستدام، يحمل كل واحد منها ألف بذرة، في لوحة رائعة رسمها المهرجان في سماء الوثبة لإثراء الغطاء النباتي في أبوظبي.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذه المبادرة تجسّد رسالة أمل وتجدد، دعماً لروح الابتكار المستدام نحو مستقبل أخضر، والوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة ودعم الغطاء النباتي الذي يعزز التنوع البيئي والثقافي كإحدى القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي ونقلها بفخر للأجيال.

وتزينت سماء الوثبة بألوان البالونات المبهجة التي تحمل في طياتها بذور أشجار وزهور متكيفة مع البيئة المحلية، مثل الغاف والسمر والنباتات الصحراوية. وصممت البالونات من مواد قابلة للتحلل الحيوي، مثل اللاتكس الطبيعي بنسبة 100 % المأخوذة من مادة الصمغ الطبيعية، مما يضمن تحللها بشكل آمن بعد استخدامها، دون ترك أي مخلفات تؤثر على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعبئتها وتغليفها بطرق مستدامة، ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزز من جهود الحفاظ على البيئة، حيث تذوب بمجرد هبوطها على الأرض، مما يجعلها جزءاً من دورة الحياة الطبيعية.

رسالة أمل

ولم تكن الفعالية مجرد احتفال بالعام الجديد، ووسيلة لإدخال البهجة، بل لتقديم رسالة توعوية عميقة، ودعوة جماعية للمساهمة في استدامة البيئة، إذ شهد حفل العام الجديد أيضاً، عرض تقرير يتناول منجزات الإمارات في مجال الاستدامة، يوضح الرؤية المستقبلية التي تهدف لتعزيز جودة الحياة والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتقود الدولة مبادرات رائدة للطاقة النظيفة، والزراعة الذكية، والمدن المستدامة، وتظهر التزاماً عالمياً بمواجهة التحديات البيئية، واضعة الاستدامة في صميم نهضتها الحضارية.