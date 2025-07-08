52.5 ألف تبرع إلكتروني لمشاريع «الفجيرة الخيرية»

حيث تمكن المتبرعين من المساهمة في الأعمال الخيرية، ومساندة المشاريع الإنسانية للجمعية في أي وقت، ومن أي مكان. وأضاف المرشودي أن التبرع عبر الرسائل النصية والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية يسهل عمل الخير، ويلبي احتياجات الفئات المستحقة، بفضل ما توفره هذه الخدمة من مرونة وشفافية.
حيث قامت الجمعية بتخصيص أرقام للرسائل النصية القصيرة لدعم مشاريعها الخيرية والحملات الموسمية التي تنقذها، وفقاً لاحتياجات كل حملة، وبما يتلاءم مع تطلعات المتبرعين.
حيث يتم استخدام هذه الأرقام في حملات مدروسة، تستهدف تمويل مشاريع عديدة مثل حفظ النعمة، وسقيا الماء، والصدقات والمساعدات الطبية والتعليمية، إلى جانب حملة شهر رمضان، وعيد الأضحى، وغيرها من المبادرات الإنسانية، التي يتم تنفيذها، كما يوفر الدفع عبر البطاقات البنكية عن طريق اختيار مشاريع أو حالات لدعمها، والتي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني للجمعية .