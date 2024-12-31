جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تنهي التسجيل في الدورة الثالثة

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي عن إغلاق باب التسجيل في الدورة الثالثة للجائزة، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الجائزة واصلت في دورتها الثالثة تسجيل إقبال كبير من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الذين حرصوا على المشاركة في الجائزة لتسليط الضوء على جودة منتجاتهم، خاصة وأن الجائزة باتت تمثل علامة الجودة الأبرز في القطاع الزراعي على مستوى الدولة.

واستقطبت الجائزة في دورة هذا العام 451 مشاركة ضمن فئاتها المختلفة، التي توزعت على أربع فئات رئيسية تضم 13 فئة فرعية، وتقدم مكافآت نقدية للفائزين بقيمة إجمالية تصل إلى 5.3 ملايين درهم إماراتي.

وتتضمن فئات جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي وجوائزها الفرعية جائزة أفضل مزرعة وعزبة متميزة، وتشمل جوائزها الفرعية: أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وأفضل مزرعة إنتاج فاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، والعزب المنتجة، وصغار المنتجين، ومربّي النحل، ومربّي الأحياء المائية. وتضم جائزة المزارع التجارية فئتي المزارع النباتية التجارية، ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية. وتتمحور الفئة الرئيسية الثالثة حول الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

ومن المقرر أن تباشر اللجان المتخصصة مرحلة التقييم الفني والميداني التي تتضمن زيارة المزارع التي تحقق شروط التأهل بهدف تقييمها وفق معايير وشروط الجائزة. وبناءً على نتائج التقييم الميداني، ستضع لجنة التحكيم القائمة النهائية للمرشحين، بعد اعتماد نتائج التقييم الأولية، ثم يُكرَّم الفائزون في شهر فبراير 2025 ضمن حفل ختامي بحضور جميع المشاركين في الجائزة.