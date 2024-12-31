أئمة غامبيا يشيدون بنهج الإمارات في ترسيخ التسامح والتعايش

كرمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ضمن برنامجها السنوي لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ الدوليين «2024»، مجموعة من الأئمة والخطباء من جمهورية غامبيا، حضروا دورة تدريبية نظمتها الهيئة في أبوظبي بهدف تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في الخطاب الديني بما يلبي ويواكب متغيرات الحياة ومستجدات العصر.

حضر التكريم الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، وفافا سانيانغ، سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وأكد الدرعي أن برنامج تدريب الأئمة والوعاظ الدوليين الذي تنظمه الهيئة، هو ترجمة لنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي وتعد منهجاً راسخاً لدولة الإمارات، معرباً عن شكره للأئمة والخطباء على حضورهم هذه الدورة، التي تأتي في إطار تعزيز التعاون في الشأن الديني بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية غامبيا، اللتين تربطهما علاقات صداقة ممتدة وراسخة.

من جانبه عبر السفير الغامبي، عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، على دعمهم المتواصل لكل شعوب العالم الذي يعكس حبهم للخير والسلام، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات، ومثمناً حسن الاستقبال والكرم الذي حظي به الأئمة والخطباء من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وحرصها على مد جسور التعاون ونشر تجربتها وخبراتها الفريدة على المستوى العالمي.

وأبدى الأئمة والخطباء إعجابهم بارتقاء الخطاب الديني في الدولة ومواكبته لمتغيرات الحياة ومتطلبات المجتمع، مشيدين بالنهج المتطور الذي تنتهجه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في إدارة شؤونها بحرفية، ما أسهم في ترسيخ رسالتها محلياً وعالمياً عبر منصاتها التوعوية والثقافية المتطورة وقنواتها التواصلية المختلفة.