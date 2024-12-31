«الأعلى للأمومة والطفولة» ينظم ورشاً تراثية ومهارية للأطفال

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضمن برنامج «ماستر كلاس الصغار» الذي يقيمه خلال الإجازات المدرسية الصيفية والشتوية، مجموعة من ورش العمل التي استهدفت تدريب الأطفال المشاركين على مجموعة من المهارات الحياتية وتعريفهم بأصول السنع والعادات والتقاليد الإماراتية.

وتضمنت الورش التي نظمها المجلس، خلال العطلة المدرسية الحالية، ورشة في مقر المجلس بعنوان «ازرع الإمارات» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، كما تضمن البرنامج ورشة بعنوان «الصقارين» نظمت بالتعاون مع مدرسة محمد بن زايد للصقارة وعلوم الصحراء.

وفي مجال المهارات الحياتية تضمن برنامج ورش «ماستر كلاس الصغار»، ورشة بعنوان «تمارين الصحة النفسية» قدّمتها المدربة شما القمزي، من «يوغا ون»، وشملت تدريبات في مجال العلاج المعرفي السلوكي الذي يهدف إلى تقليل نوبات القلق والتوتر التي تسبب التشتت وزيادة توارد الأفكار السلبية، وورشة «اطبخ معاي».

والتي أقيمت في فندق «إرث» وقدمتها الشيف ميثا، واستهدفت تمكين الأطفال من تعلم إعداد الأطباق الإماراتية التقليدية بطريقة عملية، مع التعرف على النكهات التراثية ومكوناتها، إلى جانب ورشة «تذوق الجاكليت» التي نظمها المجلس بالتعاون مع «باتشي» في متجره بـ«ياس مول».

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن تنظيم هذه الورش يأتي في سياق تنفيذ توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

بإيلاء العناية والاهتمام للناشئة والعمل بشكل مستمر على تعزيز قيم ومبادئ الهوية الوطنية لديهم وربطهم بتراث الوطن وترسيخ إرث الآباء والأجداد في نفوسهم، إلى جانب تطوير معارفهم ومهاراتهم في شتى مناحي الحياة، ليكونوا قادرين في المستقبل على خوض المجالات المختلفة مسلحين بالمعارف والخبرات اللازمة ومتمسكين بقيمهم الأصيلة.

وأضافت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يحرص على تنظيم الفعاليات والورش التدريبية خلال فترات الإجازات المدرسية، بغية تعزيز الولاء الوطني لدى الناشئة والأطفال وتدريبهم على مجموعة من الفنون التي تنعكس إيجابا على مهاراتهم الحياتية، بالإضافة إلى إضفاء أجواء من المتعة والترفيه على يومياتهم بحيث تمثل لهم الإجازة تجربة متميزة ليعودوا إلى مدارسهم مفعمين بالحيوية والنشاط، ومشبعين بقيم الأصالة والانتماء الوطني.