أكاديمية دبي اللوجستية تنال اعتماد «التطوير المهني المستمر» من المملكة المتحدة

حصلت أكاديمية دبي اللوجستية على اعتماد «التطوير المهني المستمر» (CPD) من المملكة المتحدة، والذي يمثل شهادة ثقة بتلبية المتطلبات والمعايير العالمية في التدريب والتطوير المهني. ويعد الحصول على الاعتماد المعترف به دولياً، خطوة استراتيجية تعزز من مكانة الأكاديمية وجهة موثوقة، تقدم برامج ودورات وفق أفضل الممارسات، ما يُسهم في إعداد الكوادر والقيادات البشرية لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، ويواكب رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة بتطوير قدرات الشباب المواطن من خلال توفير التعليم المهني والتدريب الميداني وفق أعلى المستويات.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: «يضيف الاعتماد قيمة إلى سجل أكاديمية دبي اللوجستية، حيث يعزز من قيمة الشهادات الصادرة عن الأكاديمية، لتصبح معترفاً بها ليس فقط على المستوى المحلي.

ولكن أيضاً على المستوى الدولي. ويُعد هذا الاعتراف ميزة تنافسية كبيرة للمتدربين الذين يسعون للعمل أو تطوير مهاراتهم في قطاعات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والإدارة الجمركية».

وأضاف: «تشمل البرامج التدريبية المعتمدة في أكاديمية دبي اللوجستية مجموعة واسعة من الدورات المصممة لتلبية احتياجات قطاعات متعددة، منها إدارة سلاسل الإمداد، الشحن والنقل، إدارة المستودعات والمخازن، التخطيط اللوجستي، برامج القيادة والمهارات الشخصية، برامج العلوم الجمركية، مشيراً أن البيانات العالمية وحركة الاقتصاد العالمي تؤكد النمو المطرد الذي يشهده القطاع اللوجستي، وقطاعات سلاسل الإمداد، التجارة، والشحن».