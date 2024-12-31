«دبي للقرآن»: جاهزية عالية لتنظيم الدورة 25 لمسابقة الشيخة هند 4 يناير

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متمثلة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن اكتمال استعداداتها لإطلاق النسخة الـ 25 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنطلق في الرابع من يناير المقبل وتستمر حتى العاشر من الشهر نفسه.

وتُعد هذه المسابقة من أبرز فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتستهدف حفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، تعزيزاً لدور القرآن الكريم في حياة الأفراد والمجتمع.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، في دورتها الخامسة والعشرين، تسير وفق خطة مدروسة تضمن تحقيق أعلى معايير التميز والتنظيم.

مشيراً إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالمنافسات قد تم اعتمادها بدقة، بما في ذلك تشكيل لجان التحكيم من نخبة من المتخصصين المؤهلين في علوم القرآن الكريم، إلى جانب لجان الإشراف والمتابعة لضمان سير العمل بأعلى مستوى من الاحترافية.

وقال: «تم تجهيز أماكن إقامة المسابقة بما يليق بأهمية الحدث وقيمته الدينية، حيث ستقام منافسات الذكور في مقر الجائزة بمنطقة الممزر، بينما خُصصت جمعية النهضة النسائية في منطقة الحمرية لاستضافة منافسات الإناث، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تنافسية متميزة تعكس التقدير الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لخدمة كتاب الله وتشجيع حفظته».

مستويات تنافسية

وتشمل المسابقة عدة مستويات تنافسية تراعي مختلف الفئات العمرية والمستويات، بما يعزز من مشاركة واسعة وفعالة، وتهدف إلى تكريم حفظة كتاب الله، وتحفيز المزيد من الأجيال على حفظ القرآن الكريم وتجويده، بما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات التي تعزز القيم الإسلامية السامية.