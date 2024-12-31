«تنمية المجتمع» تنظم رحلة عمرة لـ22 قاصراً مع حاضناتهم

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومطار دبي، ومؤسسة طيران الإمارات، رحلة عمرة لـ22 من الأطفال القصر مع حاضناتهم لأداء مناسك العمرة والاستمتاع بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وهدفت هذه الرحلة إلى منح الفرصة للأطفال ممن لم يؤدوا مناسك العمرة سابقاً للاستمتاع بأجواء إيمانية تُثري معارفهم وتعمّق ارتباطهم بالقيم الدينية وتعزز تجاربهم الروحية والاجتماعية.

وكان في وداع الأطفال وحاضناتهم في مطار دبي الدولي، كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأحمد حسن ناصر، الأمين العام بالإنابة لـ«أوقاف دبي» وفهد البناي رئيس قسم المصارف الوقفية ومحمد علي الكمزاري مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالمؤسسة.

وأكدت حصة بوحميد أن هذه المبادرة تمثل جزءاً من التزام الهيئة تجاه تطوير تجارب وخبرات الأطفال القصر، وحرصها على تعزيز انتمائهم الديني والاجتماعي، مبينةً أن الهيئة تسعى بشكل مستمر بالتعاون مع شركائها إلى دعمهم وتوفير تجارب تساهم في بناء مستقبل مليء بالأمل والنجاح.

وقالت: «نحرص دائماً على استثمار الإجازات المدرسية في مبادرات تمنح أطفالنا القصر تجارب إنسانية وروحية مميزة تسهم في بناء شخصياتهم وتنشئتهم على قيمنا الأصيلة، ونسعى إلى أن تساهم مبادرات مثل هذه الرحلة في إثراء تجاربهم ».

وأكد الفريق محمد المري أن استقبال الأطفال القصر في منصة أحب الإمارات في مطار دبي في طريقهم لأداء رحلة العمرة، يعكس التزام «إقامة دبي» بتقديم مبادرات نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز القيم الإنسانية التي تميز الإمارات عالمياً. وأوضح أن زيارة القصر تمثل رسالة إنسانية ومجتمعية تؤكد الروح التي تجتمع مع الإمارات بكل مكوناتها.