31 مشروعاً مستمراً لتحفيظ القرآن في رأس الخيمة

أسدلت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الستار على الدورة 31 للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم بقصص نجاحات وإنجازات، كان أبرزها تخريج عدد من الخاتمين والخاتمات لكتاب الله تعالى، من بينهم طالبة تبلغ من العمر 12 سنة، وهي أصغر حافظة للقرآن الكريم بين الدارسين والدارسات المنتسبين لحلقات المؤسسة، إضافة إلى باقي الخاتمات من فئة المثقفات، وذلك بمشاركة 2058 دارساً ودارسة تم توزيعهم على 138 حلقة قرآنية، التي شملت 14 مركزاً و13 مسجداً منتشراً في مختلف أرجاء إمارة رأس الخيمة.

إدارة

وأشاد أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، بهذه الدورة المتألقة وبجميع كوادرها الإدارية والتعليمية الذين أثبتوا نجاحهم في إدارة حلقات التحفيظ الموزعة والمنتشرة في ربوع إمارة رأس الخيمة، وأسهموا في خلق البيئة التعليمية المحفزة التي مكنت الدارسين من الاستمرار في مسيرتهم في حفظ القرآن الكريم، مثنياً على التزامهم وجديتهم في المواظبة والحفظ المستمر، والذي أثمر عن تخريج عدد من الحافظين والحافظات للقرآن الكريم.

تخريج

وقال تيمور سعيد الشحي، مدير إدارة المراكز والشؤون التعليمية: «تم تخريج عدد من الحافظين للقرآن الكريم بعد إجراء اختبارات التقييم والمراجعة لهم من قبل المحفظين والمحفظات من أصحاب الخبرات، مع باقي الدارسين والدارسات الذين خاضوا التصفيات النهائية في ختام الدورة من أجل تحديد تأهلهم في الأجزاء والمستويات».