«محمد بن راشد للإسكان» تقود الابتكار بتبنّي الحوسبة السحابية

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي لدعم تحسين تجربة العملاء وتطوير الخدمات بشكل مستدام.

وأكدت المؤسسة أهمية هذه المذكرة في مسيرة التحول الرقمي بالانتقال إلى الحوسبة السحابية بالكامل، معززة مرونة أنظمتها وكفاءتها التشغيلية ومرونة التعامل مع الكوارث والأزمات، بما يدعم جهودها المستمرة لتقديم خدمات إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز من جودة حياتهم.

ويتيح التحول إلى الحوسبة السحابية تقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات، وضمان دقة البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، كما يمكن المؤسسة من التوسع السريع وبتكاليف منخفضة، ما يجعل هذا التحول خطوة استراتيجية لدعم رؤية دبي المستقبلية وتحقيق الاستدامة. وقع الاتفاقية في مقر المؤسسة ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، ونعيم يزبك، المدير العام للشركة في الإمارات. وقال الفلاسي: «يمثل انتقالنا إلى الحوسبة السحابية خطوة استراتيجية تعزز من جودة الخدمات الإسكانية، وتسهم في تحقيق الاستدامة وتلبية تطلعات المتعاملين بما يواكب رؤية دبي المستقبلية».

من جهته، قال يزبك: «ملتزمون بدعم المؤسسات الحكومية في تحقيق التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تعزز من كفاءة الخدمات وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة».

فوائد الاستراتيجية

ويتيح اعتماد الحوسبة السحابية للمؤسسة تحقيق العديد من الفوائد الاستراتيجية التي تعزز من كفاءة العمليات وجودة الخدمات المقدمة، فمن خلال معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، تسهم السحابة في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء التشغيلية، كما توفر مستويات متقدمة من الأمان السيبراني عبر بروتوكولات حماية حديثة تضمن سلامة المعلومات وخصوصيتها.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم الحوسبة السحابية في تعزيز القدرة على التوسع، حيث تتيح للمؤسسة إضافة الموارد بسهولة وبتكاليف منخفضة، ما يدعم خططها للنمو المستقبلي. علاوة على ذلك، تتميز الأنظمة السحابية بمرونتها العالية وقدرتها على التعافي السريع من الأعطال، ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، الأمر الذي يعزز من ثقة المتعاملين ويحقق الكفاءة التشغيلية المطلوبة.

أنظمة مبتكرة مدعومة بالسحابة

وتعتمد المؤسسة على الحوسبة السحابية لتشغيل مجموعة من الأنظمة المبتكرة التي تعزز من كفاءة عملياتها وخدماتها المقدمة، ويأتي في مقدمة هذه الأنظمة نظام الإسكان، الذي يسهم في تسريع معالجة طلبات الإسكان بدقة عالية من خلال الربط المباشر مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما يدعم نظام دفعات المقاولين إدارة المدفوعات بطريقة سلسة وشفافة، ما يسهم في تعزيز العمليات المالية المرتبطة بالمشاريع.

أما إدارة علاقة المتعاملين، فهو نظام متطور يحسن تجربة العملاء بكفاءة وسرعة. وفيما يتعلق بجودة الخدمات، يعد نظام صيانة الأصول أداة فعالة لتنظيم وإدارة طلبات الصيانة، ما يضمن تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل نظام الذكاء المؤسسي ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة.