43 موظفة من «كهرباء دبي» يستكشفن روائع التراث المحلي

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة تثقيفية إلى «متحف الشندغة»، بمشاركة 43 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة، ضمن جهود اللجنة لتعزيز الهوية الوطنية بين الموظفات وتمكين التفاعل الإيجابي والتقارب الاجتماعي بينهن.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة: «يأتي تنظيم هذه الأنشطة الاجتماعية في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية ومحفزة للموظفين. كما تهدف إلى تمكين الموظفات ودعمهن على الأصعدة كافة، إضافة إلى تعزيز التقارب بينهن، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهن. وقد أتاحت زيارتنا إلى «متحف الشندغة» فرصةً مميَّزة لموظَّفات الهيئة من مختلف الجنسيات لتعزيز معارفهنَّ بالتراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة واستكشاف تفاصيل وروائع التراث المحلي».

بدأت الجولة بزيارة «بيت العطور»، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتعرفت الموظفات إلى الموروثات التقليدية والجذور التاريخية للعطور الإماراتية وطرق صناعتها، ومن ثم تجولن في أروقة دار آل مكتوم، المقر القديم للأسرة الحاكمة في دبي. واختتمت الجولة بعرض سينمائي مبتكر يلقي الضوء على تطور دبي من القدم إلى الحداثة، كما اطلعن على خرائط قديمة ومجسمات حول أبرز الإنجازات في مسيرة تطور خور دبي، الشريان التجاري المهم لمدينة دبي.

وأعربت موظَّفات الهيئة عن سعادتهنَّ بزيارة هذا الصرح الحضاري المتميز الذي يحتفي بالتراث الثقافي الإماراتي ويعد أحد أهم معالم دبي الثقافية، لما يحتويه من مقتنيات ومعروضات وصور فوتوغرافية قديمة توثق تاريخ دبي ودولة الإمارات.