مستشفى الفجيرة يكرم الموظفين والشركاء المتميزين

نظم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حفله السنوي لعام 2024 لتكريم الموظفين والشركاء المتميزين الذين أسهموا في تحقيق نجاحاته، مع تسليط الضوء على الإنجازات البارزة، وفي مقدمتها مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية التي أحدثت نقلة نوعية في الخدمات الإدارية والصحية التي يقدمها المستشفى.

وفي كلمته في الحفل، أكد الدكتور أحمد الخديم، مدير المستشفى أن الحفل يمثل فرصة للاحتفاء بإنجازات العام، بما في ذلك تنفيذ 6 مبادرات لتصفير البيروقراطية، أسهمت مجتمعةً في إلغاء أكثر من 30 إجراء، وتقليل ما يزيد على 30 مليون دقيقة من زمن الإجراءات، وتخفيض ما يعادل 150 ألف زيارة تقريباً، مما انعكس إيجاباً على رضا المتعاملين، حيث حقق المستشفى معدل رضا عام بلغ 99 % عن خدماته، كما أسهمت هذه المبادرات في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 180 مليون كيلوغرام سنوياً.

وأضاف الدكتور الخديم: «من أبرز إنجازات العام حصولنا على الاعتماد الثاني من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقدير مثل جائزة الاتحاد العالمي للمستشفيات، وشهادة الجودة «أيزو» في نظم الإدارة المتكاملة، إلى جانب قطع شوط طويل في استدامة العمل وفقاً لمعايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بهدف الحصول على تقييم 5 نجوم في التقييم المقبل، وما هذه الإنجازات إلا انعكاس لجهود موظفينا المتميزين».

وشهد الحفل السنوي تكريم الموظفين المتميزين الذين قدموا أداءً استثنائياً خلال هذا العام، إضافة إلى الفرق التي شاركت في نجاح مبادرات «تصفير البيروقراطية» وقدمت نموذجاً مبتكراً في تحسين الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءة الخدمات.