«أشغال الشارقة» تنجز مرافق لحديقة بخورفكان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الصيانة والتطوير في حديقة عائشة بن داوود، الواقعة في المديفي بمدينة خورفكان، وذلك ضمن خطة الدائرة التنموية، تلبية لاحتياجات المجلس البلدي في خورفكان.

وقال المهندس عبدالله الطنيجي مدير إدارة الأفرع بالدائرة، إن مساحة الحديقة تبلغ نحو 46 ألف متر مربع، وتوّفر بما تضمه من أشجار ووسائل الراحة اللازمة لخدمة الزائرين، أجواء من الترفيه والمتعة والتسلية والفائدة لأهالي المنطقة، وستحظى قاطنات منطقة المديفي والمناطق المحيطة وزوار المنطقة بنمط حضاري جديد، يعزز الترفيه والرياضة، لا سيما في توفر ممر مطاطي لممارسي رياضة المشي، يحيط بالحديقة بطول 750 متراً، وعلى عرض 3 أمتار.

وأكد الطنيجي أن الاستدامة ركيزة مشروعات الدائرة لتوفير جودة الحياة للمتعاملين، بحيث تتجه المشروعات المنفذة لتهيئة بيئة محفزة إلى ممارسة الرياضة، لا سيما مع اعتدال الطقس، وأن التوسع في إنشاء الحدائق، يمثل أحد الأهداف الحيوية للدائرة، وذلك بالنظر إلى دور هذا التوسع في الحفاظ على البيئة، وإضفاء البهجة على مدينة خورفكان، التي تمتاز بموقعها الجغرافي المتميز، ومرافقها المتطورة، وطبيعتها الخلابة، بما يجعلها مقصداً للزائرين من داخل الدولة وخارجها.