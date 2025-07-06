«عطاء حمدان» يفوز بجائزة بن حم للتطوع التخصصي 2025

فاز فريق «عطاء حمدان التطوعي» بجائزة بن حم للتطوع التخصصي في دورتها الأولى لعام 2025 عن فئة الفرق التطوعية، وذلك تقديراً لمبادراته النوعية التي تخدم المجتمع داخل الدولة وخارجها.

وتسلم رئيس مجلس إدارة الفريق، أحمد بن عجلان، درع التكريم من راعي الجائزة، الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة العين.

وأعرب ابن عجلان عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الفريق الحافل بالجوائز، ومنها جائزة الشارقة للعمل التطوعي وجائزة الكويت للإبداع.

وأكد أن الفريق سيواصل تنفيذ برامجه التخصصية وطموحه لتعزيز حضوره المحلي والدولي عبر شراكات فاعلة.

يذكر أن «جائزة بن حم للتطوع التخصصي» هي جائزة مستحدثة، تهدف إلى تكريم المبادرات التطوعية.