معرض ومنتدى«إيكو ويست» ينطلق في أبوظبي 14 يناير

تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض ومنتدى «إيكو ويست» في الفترة من 14 إلى 16 يناير المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي، بدعمٍ استراتيجي من مجموعة تدوير التي تشارك في استضافته باعتبارها الشريك الاستراتيجي للفعالية.

وتُقام هذه الفعالية العالمية تحت شعار «إدارة النفايات في الاقتصاد الدائري»، وذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تُقام في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة والذي تنظمه شركة «مصدر».

ويهدف معرض ومنتدى «إيكو ويست» إلى تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال الاستفادة من النفايات وبناء اقتصاد دائري عالمي المستوى، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: إن «تدوير» تسعى إلى تحويل النفايات من عبء بيئي لمورد قيّم من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وبناء شراكات عالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المجموعة تحرص على تعزيز الدور المهم للابتكار والتعاون في بناء مستقبل مستدام من خلال تحويل التحديات المتعلقة بالنفايات إلى فرص واعدة، وتتطلع من خلال مشاركتها في معرض ومنتدى إيكو ويست 2025 إلى المساهمة في تسريع وتيرة تعزيز الابتكار التكنولوجي وبناء شراكات عالمية قوية وتأكيد التزامها بدعم النمو المستدام على مستوى العالم، إضافة إلى مواصلة العمل لتحويل النفايات إلى مورد حيوي أساسي يسهم بشكلٍ فعال في تحقيق الحياد المناخي على مستوى العالم.

ويستقطب معرض ومنتدى «إيكو ويست»، نخبة من قادة العالم وخبراء البيئة والمبتكرين، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية الملحّة التي يشهدها العالم.

كما تشهد الفعالية تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءاً من الجلسات الحوارية وصولاً إلى العروض التقديمية لاستعراض أحدث التقنيات في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يحول الفعالية إلى ملتقى مثالي لتبادل الأفكار والآراء بين نخبة من الخبراء من مجموعة تدوير وشركائها.

ويتوقع أن تسهم هذه الفعالية بشكلٍ كبير في تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة، مما يعزز جهود بناء مستقبل مستدام.

كما يولي المعرض اهتماماً خاصاً بإدارة النفايات العضوية بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.