شرطة عجمان تكمل استعداداتها لاحتفالات العام الجديد

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن اكتمال استعداداتها لاستقبال العام الجديد 2025 بخطط أمنية ومرورية شاملة تضمن تعزيز الأمن والنظام العام خلال الاحتفالات المتوقعة في الإمارة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، بحضور نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

ومدير إدارة العمليات، وعدد من السادة كبار الضباط ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة، لبحث سبل ضمان الأمن وحركة مرورية انسيابية تضمن سلامة أفراد المجتمع خلال احتفالات استقبال العام الجديد. وقال نائب قائد عام شرطة عجمان، إن الشرطة تسعى بكل جهودها لفرض الأمن والنظام في مختلف المناسبات والاحتفالات الرسمية، مؤكداً استعداد وجاهزية شرطة عجمان لتأمين وضمان سعادة وسلامة الجميع خلال احتفالات العام الجديد، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية ترتكز على تعزيز الانتشار الأمني في المناطق الحيوية وأماكن التجمعات، مع تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية في مختلف مناطق الإمارة لضمان انسيابية الحركة وتوفير بيئة آمنة للاحتفالات.